Waarpraatsje: Waarme nacht

DE JOUWER – Nei in neare tongersdei mei bewolking, wat rein mar ek flink wat sinne, krije wy in waarme nacht. Freed en sneon is it ek noch simmer.

Tongersdeitejûn is der kâns op in flinke tongerbui, mar it is dreech te sizzen oft Fryslân ek mei de buien te meitsjen kriget. Yn ‘e nacht nei freed ta wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. By in swakke sude- oant súdeastewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne. In tige soele nacht.

Freed rekket de loft stadichoan berûn en letter sil it sa út en troch reine. Yn ‘e middei wurdt it drûch en skynt de sinne geregeld. De wyn komt út it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt 23 oant 26 graden.

Sneon is it noch simmersk, fan snein ôf kuollet it ôf.

Jan Brinksma