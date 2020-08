Waarpraatsje: Waarm mei (tonger)buien

DE JOUWER – Der foelen yn ‘e nacht fan tongersdei op freed folle mear tongerbuien as earder ferwachte waard. Yn it wykein bliuwt it waarm mei kâns op (tonger)buien.

Freedtejûn is in tongerbui op guon plakken net hielendal útsletten. Ek yn ‘e nacht nei sneon kin der noch in bui falle. Bewolking en opklearringen wikselje inoar ôf. It kin boppedat dizenich of dampich wurde. By in matige noardeastwyn wurdt it net folle kâlder as 18 graden.

Sneon is der sinne, mar der binne ek al gau hingelwolken en letter op ‘e dei is der kâns op in rein- of tongerbui. De wyn komt út it noardeasten en is matich. Mei in temperatuer tusken de 23 en 26 graden bliuwt it waarm.

Snein feroaret der net folle oan it waar. Bewolking en sinne wikselje inoar ôf en by in swakke eastewyn kinne der opnij in pear (tonger)buien falle. Mei in graad as 25 is it wer simmersk.

Takomme wike bliuwt it ûnstabyl mar ek waarm.

Jan Brinksma