Waarpraatsje: Tongersdei tige waarm

DE JOUWER – It wie woansdei al wer in waarme en soele simmerdei en tongersdei wurdt it wer hast tropysk.

Woansdeitejûn en in ‘e nacht nei tongersdei ta rekket de loft berûn en kin it sa út en troch wat reine. De sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt net folle kâlder as 17 graden.

Tongersdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. By in matige sudewyn wurdt it tusken de 25 en 30 graden. Yn ‘e jûn is der kâns op in (tonger)bui.

Freed en sneon bliuwt it noch waarm simmerwaar.

Jan Brinksma