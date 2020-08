Waarpraatsje: Tongersdei better

DE JOUWER – It wie woansdei in strieminne dei. Foar tongersdei sjocht it waar der hiel wat better út.

Yn ‘e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen, mar in bui is noch net hielendal útsletten. Op guon plakken kin it wat dizenich of dampich wurde. De westewyn jout him stadichoan del en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit om de 12 graden hinne.

Tongersdei skynt de sinne sa út en troch, mar der binne ek wat buien. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt in graad as 20.

Freed is der wer in tanimmende kâns op delslach.

Jan Brinksma