Waarpraatsje: Tiisdei rein

DE JOUWER – Moandei foelen der rûnom yn Fryslân koarte mar flinke buien mei in soad rein. Tiisdei bliuwt it ek net drûch.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei soe der noch in bui falle kinne, mar der binne ek brede opklearringen. Op guon plakken kin wat damp ûntstean. De sude- oant súdeastewyn is swak. De temperatuer leit tusken de 9 en 12 graden.

Tiisdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. De sudewyn boazet oan en wurdt matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt 19 graden.

Woansdei wurdt in rûzige dei mei in hiel stik wyn en swiere wynpûsten.

Jan Brinksma