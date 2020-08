Waarpraatsje: Tige waarm

Fannacht is de loft skjin en kuollet it ôf nei op syn leechst 14 graden. De súdeastewyn is swak, oan de kust en op de Iselmar matich.

Freed wurdt it al gau tige waarm. Op it Waad wurdt it sa’n 30 graden en op it fêstelân in pear graden heger, dat wy kinne fan in tropyske dei prate. De swakke oant matige wyn komt earst út it súdeasten en linkendewei út it easten.

De kommende dagen bliuwt it waarm oan tige waarm. Snein kin it in bytsje minder waarm wêze. Net earder as kommende woansdei kinne wy buien ferwachtsje.

Waarnimmer