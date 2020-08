Waarpraatsje: Tanimmende kâns op in tongerbui

DE JOUWER – Mei goed 30 graden wie it tiisdei in Fryslân wer in tropyske dei. Woansdei sil it opnij tige waarm wurde.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is it helder, mar op guon plakken kin it ek wat bewolkt wêze. By in swakke oant matige eastewyn leit de temperatuer om de 20 graden hinne. In soele nacht.

Woansdei skynt de sinne wer flink, mar letter op ‘e dei is der ek kâns op tongerbuien mei miskien wol heil, wynpûsten en in soad wetter. It is dreech te sizzen oft der yn Fryslân ek buien falle sille, mar de kâns is grutter as tiisdei. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak oant matich. Mei in temperatuer van 28 oant 33 graden wurdt it wer tropysk.

Tongersdei is it ek noch tige waarm, fan freed ôf bliuwt de temperatuer ûnder de 30 graden.

Jan Brinksma