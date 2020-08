Waarpraatsje: Stoarmich

DE JOUWER – It wie tiisdei suver hast in wat hjerstige dei, mar mei de rein foel ik wol ta. Woansdei wurdt in rûge dei mei in hiel soad wyn.

Yn ‘e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en reint it sa út en troch. Der kin ek in tongerbui falle. De súdwestewyn boazet tiisdeitejûn al flink oan en wurdt letter krêftich oant hurd mei kâns op swiere wynpûsten. By de kust lâns wurdt de wyn stoarmich, miskien stiet der wol in skoft stoarm mei ek noch swiere oant tige swiere wynpûsten. De temperatuer leit om de 14 graden hinne.

Woansdei is de loft berûn en it kin opnij sa út en troch wat reine. By de kust lâns binne ek buien mei kâns op tonger. De wyn giet nei it westen oant noardwesten en is frij krêftich oant krêftich, by de kust lâns hurd oant stoarmich mei oeral kâns op swiere wynstjitten. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wer wat del. It wurdt in graad as 18.

Tongersdei sil it in hiel stik rêstiger wêze.

Warskoging:

Elkenien moat tiisdeitejûn, yn ‘e nacht nei woansdei ta en woansdei oerdei rekken hâlde mei stoarmich waar en kâns op swiere oant tige swiere wynpûsten.

Jan Brinksma