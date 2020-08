Waarpraatsje: Sinnich en tropysk waarm

Jûn en fannacht is it helder. De temperatuer sil net ûnder de fyftjin graden komme. De wyn is eastlik oant noardeastlik en swak.

Moarn is it wer sinneskyndei, mei wat tinne bewolking en in temperatuer fan 30 graden. Op it Waad kin it middeis wat frisser wurde. De wind is eastlik oant noardeastlik en swak oant matich.

It bliuwt de kommende dagen waarm, mei op snein justjes minder waarm. De kâns op in bui is de foarearst lyts, miskien dat der fan woansdei ôf feroaring yn komt.

Waarnimmer