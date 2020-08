Waarpraatsje: Sinne en waarmte

Yn de nacht fan woansdei op tongersdei is der wat bewolking, mar it bliuwt drûch. De minimumtemperatuer leit om de 15 graden hinne en de súdlike wyn is swak.

Tongersdei wurdt it sinnich. Dwer kin earst wat hege bewolking oerlûke sadat de sinne wat temepere wurdt. It wurdt tige waarm: fan 28 oant 30 graden en der is in matige súdlike wyn.

De dagen dêrnei sil it ek wer sinnich en waarrm wêze en it bliwt frij wis drûch. Snein sil it wat minder waarm wêze.

Waarnimmer