Waarpraatsje: Ritich en ‘fris’

DE JOUWER – Oan in lange rite mei waarm simmerwaar is sneon en snein in ein kommen. Op beide dagen foelen koarte flinke buien en mei in graad as 20 wie it noflik. Takomme wike is it ritich.

Yn ’e nacht fan snein op moandei falle der buien, miskien wol mei tonger. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it 14 graden.

Moandei krije we stjalprein en tonger is net útsletten. Yn ‘e rin fan ‘e middei skynt de sinne wat mear. De wyn komt út it westen en is matich. It wurdt net folle waarmer as 19 graden.

Tiisdei feroaret der net folle oan it waar. It bliuwt ritich.

Jan Brinksma