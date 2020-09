Waarpraatsje: Rêstich en in kâlde nacht

DE JOUWER – It wie moandei in kreaze en noflike dei. It bliuwt noch in pear dagen rêstich waar.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei binne der flinke opklearringen, mar op guon plakken kin ek bewolking foarkomme en by de kust lâns soe noch in buike falle kinne. Op plakken dêr’t it lang opklearret kin wat damp ûntstean. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen, by de kust lâns stiet in matige westewyn. De temperatuer leit tusken de 6 en 11 graden.

Tiisdei wikselje (wat) sinne en bewolking inoar ôf en der kin in buike falle. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. It wurdt in graad as 18.

Woansdei wurdt it in bytsje waarmer.

Jan Brinksma