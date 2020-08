Waarpraatsje: Pear drûge dagen

DE JOUWER – Nei in ritich wykein krije wy no in pear, sa goed as, drûge dagen.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is der bewolking en by de kust lâns soe noch in buike falle kinne. De swakke oant matige wyn komt út it noarden oant noardwesten en de temperatuer leit tusken de 10 en 14 graden.

Moandei wikselje sinne en bewolking inoar ôf. It bliuwt op de measte plakken drûch. By in matige noardwestewyn wurdt it net waarmer as 18 graden.

Tiisdei en woansdei feroaret der net folle oan it waar.

Jan Brinksma