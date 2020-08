Waarpraatsje: Oanhâldend waarm mar net mear tropysk

DE JOUWER – Nei in tige lange rite mei tropysk waarm waar wurdt it no stadichoan wat minder waarm. Der is ek in tanimmende kâns op in tongerbui.

Tongersdeitejûn soe der op guon plakken in tongerbui falle kinne, mar wis is dat noch net. Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen leit de temperatuer opnij om de 20 graden hinne.

Freed skynt de sinne, mar letter binne der ek hingelwolken en op guon plakken kin in tongerbui ûntstean, miskien wol mei heil en in soad rein. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. By de kust lâns boazet de wyn yn ‘e middei wat oan en giet nei it noarden. Mei temperatueren tusken de 24 en 27 graden wurdt it in bytsje nofliker.

Yn it wykein is it ritich en falle der (tonger)buien. It bliuwt mei 24 graden simmersk waarm.

Jan Brinksma