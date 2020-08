Waarpraatsje: moarn mear bewolking en wat buien

Fannacht kin der in inkelde mistbank ûntstaen. De bewolking nimt ta en in bui is net útsletten. De temperatuer sakket nei 14 oant 8 gradem. In swakke wyn waait komt út it súdwesten. Oan dekust en op de Iselmar is er swak oant matich.

Moandei krije we op hieltyd mear plakken buien en middeis kin it ek ûnwaarje. Dêrnei klearret it op. It wurdt net wwrmer as 21 graden. De wyn komt earst út it it suden. Letter op ’e dei komt út it noardwesten en de jûns út it noarden oant noardwesten.

Waarnimmer