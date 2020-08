Waarpraatsje: Kâns op in (tonger)bui

DE JOUWER – Nei in sneintejûn en nacht mei in soad fjoer en tonger yn ‘e loft, in soad wyn en flink wat reinwetter, foel it moandei mei de buien yn Fryslân wol ta. De kâns op in bui bliuwt wol.

Moandeitejûn kin der op guon plakken in (tonger)bui falle, miskien wol mei heil en wynpûsten. Yn ‘e nacht nei tiisdei ta binne der opklearringen, mar in bui is net hielendal útsletten. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 16 graden hinne.

Tiisdei skynt de sinne geregeld, mar letter komme der ek hingelwolken en yn ‘e middei kin der opnij in (tonger)bui falle. By in swakke oant matige súdwestewyn wurdt it in graad as 23.

Woansdei, tongersdei en freed wurdt it wer wat waarmer.

Jan Brinksma