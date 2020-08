Waarpraatsje: Freed buien

DE JOUWER – Nei in strieminne woansdei wie it ferskil mei in hiel kreaze tongersdei en hast gjin wyn grut. Freed falle der buien.

Tongersdeitejûn rekket de loft berûn en letter kin it sa út en troch (sto)reine. Dat bliuwt ek sa yn ‘e nacht nei freed ta. By in matige easte- oant súdeastewyn wurdt it 13 graden.

Freed falle der (flinke) buien, miskien wol mei tonger, mar de sinne sil grif ek wol efkes te sjen wêze. De wyn giet nei it súdwesten en is matich. De temperatuer leit om de 18 graden hinne.

Yn it wykein is it ritich. De temperatuer komt, nei alle gedachten, net boppe de 20 graden.

Jan Brinksma