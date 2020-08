Waarpraatsje: Ein oan hjitte

DE JOUWER – Nei in tige soele nacht mei wer in soad fjoer en wjerljocht yn ‘e loft wie it freed in waarme simmerdei. Sneon is it ek noch simmersk. Fan snein ôf kuollet it flink ôf.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der op de measte plakken opklearringen, mar by de kust lâns soe noch in bui falle kinne. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 17 graden hinne.

Sneon wikselje bewolking en sinne inoar ôf. Yn ‘e middei falle der in pear buien. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. It wurdt tusken de 20 en 23 graden.

Snein komt der in ein oan it waarme simmerwaar. By in matige oant frij krêftige westewyn falle der wat buien en mei in graad as 20 is it in stik minder waarm as de lêste wiken.

Takomme wike bliuwt it ritich en hawwe wy temperatueren dy’t gewoan binne foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma