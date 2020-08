Waarpraatsje: De hiele wike tropysk

DE JOUWER – Wy belibje in hiel lange rite mei tige waarm waar. Sûnt snein is der sels sprake fan in offisjele hjitteweach. It bliuwt foarearst waarm.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is it helder. De wyn is swak oant matich en komt út it easten oant noardeasten. De temperatuer sil krekt ûnder de 20 graden komme.

Moandei skynt de sinne wer hast de hiele dei, mar der is ek hege bewolking. By in matige eastewyn wurdt it wer tige waarm. De temperatuer leit tusken de 28 en 32 graden.

Oant it kommende wykein bliuwt it tropysk.

Jan Brinksma