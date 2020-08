Unrêst op Skylge falt ta

Nei de twadde koroanatestdei koe fêststeld wurde dat it wat tafalt mei de besmettingen op Skylge. Oant no hat it testen net mear positive útslaggen oplevere. Der binne 169 negative útslaggen bekend. De 131 minsken dy’t freed 14 augustus test binne, krije hjoed de útslach telefoanysk. Op www.coronatest.nl is te sjen oft der útslach der al is.

Hjoed wurdt fan 9.00 oant 11,30 oere wer test yn de Midslanner tsjerke. De bedoeling is dat allinne minsken mei mylde klachten har teste litte. Wa’t de lêste wiken op Appelhof wie en dêrnei thús klachten krige of kriget, jildt noch hieltyd: thúsbliuwe en teste litte!