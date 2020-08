De Uitmarkt, dy’t al 43 jier de nasjonale iepening fan it kultureel seizoen markearret, giet dit jier wol troch, mar yn oanpaste foarm. Yn it lêste wykein fan augustus kin in breed oanbod oan foarstellingen fergees besjoen wurde; guon as livestream, oaren steane it hiele wykein online en in stik of wat kinne yn in seal troch in beheind publyk bywenne wurde.

De NTR presintearret de sneontejûns Uitmarkt 2020: Wende’s Kaleidoscoop, in fiifensantich minuten lange ûntdekkingsreis by juwieltsjes fan muzyk, teäter en dûns lâns. Wende bringt bands, dûnsers, koaren, skriuwers en akteurs út de hiele wrâld wei byinoar op it toaniel fan Carré en lit se inoar útdaagje, ynspirearje en opinoar reagearje. Net alle nammen fan de artysten binne al bekend, mar wol dy fan Douwe Bob, Eefje de Visser, Nederlands Dans Theater, Claron McFadden, Cello Octet Amsterdam, Naaz, Torre Florim (De Staat).

Wende’s Kaleidoscoop

Doe’t Wende Snijders yn 2018 húskeunstner fan Koninklijk Theater Carré waard, ûntwikkele se it idee foar in eigensinnich minyfestival. It publyk moast him ûnderdompelje kinne yn in útdaagjende show, sûnder blokkeskema. Se makke in griemmank fan it Nederlânske kultuerlânskip: Wende’s Kaleidoscoop en de eerste edysje waard oerrompeljend neamd. De twadde yn 2019 hie noch mear sukses. It liet him oansjen dat de tredde net trochgean koe, mar troch mei de NTR en de Uitmarkt gear te wurkjen komt no in spesjale tv-edysje ta stân.

De tv-útstjoering is te sjen op sneon 29 augustus om 20.10 oere op NPO 2