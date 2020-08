Trajektkontrôle op de N351 

Sûnt juster wurdt op de provinsjale dyk tusken Nijeholtpea en Aldeberkeap oer in langere ôfstân de ferkearsfaasje permanint kontrolearre. De N351 is dêr lanlik de fjirde N-dyk mei dêr’t it ferkear sa yn ’e gaten holden wurdt.

Op de N351 mei net hurder as 80 kilometer yn ’e oere riden wurde. In soad autoriders lûke har dêr neat fan oan en dêrtroch is der in heech risiko op ûngelokken. De trajektkontrôle moat de N351 feiliger meitsje. De faasje wurdt net op ien punt metten: it giet om de trochsneed tusken twa mjitpunten. Mei digitale kamera’s wurde oan it begjin en oan ’e ein fan in trajekt foto’s makke fan it nûmerboerd. It systeem wurket dei en nacht.

It inisjatyf foar dat soarte fan kontrôles op provinsjale diken komt fan it Iepenbier Ministearje. Oanlieding wie it feit dat op provinsjale diken relatyf in soad ferkearsslachtoffers falle. It Iepenbier Ministearje skerpet dêrom de hanthavening oan. Lanlik giet it om tweintich N-diken. Twa dêrfan lizze yn Fryslân. Ein dit jier komt der ek trajektkontrôle op de N381 tusken Drachten en Donkerbroek.