Tige drok by ekstra koroanatest yn Midslân

De earste koroanatestdei op Skylge smiet yn earsten ien positive útslach op. Sa’n twahûndert jongelju, foar it grutste part kampearders fan Appelhof en guon dy’t dêr kampearre hiene, lieten har teste. Safolle fuort al op de earste dei wie net op rekkene. It slagge dan ek net om alle útslaggen op deselde dei bekend te meitsjen.

Earder die al bliken dat acht jongelju besmet wiene. De testen yn de tsjerke fan Midslân geane foarearst noch troch. Personiel fan de camping en fan de Jumbo dêr tichteby moatte ek test wurde, is GGD Fryslân fan miening.

Foar in soad jongelju wie de aardichheid derôf. Dy woene sa gau mooglik nei hûs ta. Mei it each dêrop waard in ekstra boat ynset om harren nei Harns te bringen.