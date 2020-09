Tenei digitale nijsbrief Ried Fryske Beweging

De Ried fan de Fryske Beweging set útein mei in digitale nijsbrief om de efterban geregeldwei te ynformearjen. Sûnt koart is der al in printe nijbrief mar dy ferskynt mar ien kear yn it fearnsjier. It digitale nijsbrief wurdt tenei alle moannen ferspraat. It is te rêden om in mail dy’t gearstald wurdt út berjochten fan ItNijs.frl oer de Fryske Beweging. De digitale krante It Nijs wurdt útjûn troch de Ried fan de Fryske Beweging mar hat in ûnôfhinklike redaksje. Lykwols jout de nijsside rom omtinken oan it krewearjen fan de Ried sels en fan de dêrby oansletten organisaasjes. Mar troch it brede oanbod oan aktualiteiten sille guon stipers faaks wol ris wat Bewegingsnijs oer de kop sjen. Dêrom stjoert de Ried spesifyk dat nijs tenei nochris om. Stipers dy’t in emailadres trochjûn ha, krije sadwaande moanliks yn harren mailboks in oersjoch mei ynformaasje oer aksjes, inisjativen en eveneminten fan de Fryske Bewegers en dêrnjonken is der planteit romte foar opiny.

Wa’t stiper wurde wol of wat te melden of te freegjen hat, kin mei dit formulier kontakt opnimme mei de Ried fan de Fryske Beweging.