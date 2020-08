Temperatuer yn Death Valley rint op ta 54,5 graden

Yn Death Valley yn ’e Amerikaanske steat Kalifornië is snein in temperatuer fan 54,5 graden metten. Neffens de National Weather Service, it Amerikaanske waarynstitút, is it de heechste temperatuer ea metten yn ’e Feriene Steaten yn ’e moanne augustus en mooglik sels in algemien rekôr.

De temperatuer waard sneintemiddei berikt, nei’t it al dagen net te hurdzjen hjit wie yn it gebiet. It momint is opmerklik, want wenstich wurde de heechste temperatueren dêr yn ’e moanne july optekene. De Wrâld Meteorologyske Organisaasje sil de waarnimming yngreven ûndersykje, seit Randy Cerveny, lieder fan it waar- en klimaatekstremetiim, yn The Washington Post. “Alles dat ik oant no ta sjoen ha, wiist derop dat dit in werklike observaasje is.” As de temperatuer fan juster doocht, heart dy ta de top 3 fan heechste temperatueren dy’t ea op betroubere wize op ’e planeet metten binne, mooglik sels de heechste.

Hjitst

Oant no ta stie it rekôr foar de heechste temperatuer ea metten ek op namme fan Death Valley, nammentlik 56 graden. Dy temperatuer waard op 10 july 1913 fêststeld, mar oan ’e krektens fan dy mjitting wurdt troch guon saakkundigen twivele. Nei Death Valley stean Koeweit en Pakistan yn ’e boeken as hjitste plakken op ierde. Dêr stiigde it kwik yn 2016 en 2017 ta 53,9 graden.

Death Valley is it hjitste en drûchste plak fan Amearika. De woastyn is berucht om syn triljende hjitte. Furnace Creek, dêr’t de temperatuer fan 54,5 graden juster metten waard, leit 58 meter ûnder seenivo. Yn july 2018 stiigde it kwik dêr yn 21 dagen efterinoar ta sa’n 49 graden.

De oanhâldende hjitte yn it suden fan Kalifornië makket de boskbrannen dy’t dêr tjirgje slimmer. Yn dy brannen ûntstean soms fjoertornado’s, in twirre mei fjoer. Dêrneist feroarsaakje tongerynslaggen nije brannen. Klimaatwittenskippers warskôgje dat ekstreem hege temperatueren skielk gjin útsûndering wêze sille. De doer en yntinsiteit fan hjitteweagen sille nei alle gedachten allinnich mar tanimme, soks as gefolch fan de klimaatferoaring.