Tal besmettingen yn Dokkum rint op

It tal positive koroanatestútslaggen yn Dokkum wurdt noch hieltyd heger. Op it stuit is it 45, ferline wike noch 18. Alle dagen komme der twa oant seis by.

De fersprieding fan it firus ferrint no benammen fia lytse groepen en ien-op-iensituaasjes. Dus by in barbecue, spultsjejûn, famyljebesite, lunch op it wurk en mei-inoar yn ien auto. As it om bekenden giet, tinke minsken gauwer dat it wol feilich wêze sil. Inoar oankrûpe en fûstkje wurdt dan gjin kwea yn sjoen.

It giet om mylde klachten, docht bliken: pinekiel, snotterich of jin net rjocht goed fiele. Dat wjerhâldt de minsken soms om in test te oan freegjen, mar as se hearre dat kunde dêr’t se kontakt mei hiene in positive útslach krije, meitsje se dochs mar in ôfspraak. Dan hawwe se faak sels it firus al wer fierder ferspraat.

Boargemaster Johannes Kramer tinkt dat Dokkum noch net fan it koroanafirus ôf is: “Wy moatte alerter wêze en mear ôfstân hâlde. Sprek ien dy’t te tichteby komt der gewoan op oan.”

Sûnt fan ’e wike kin in testôfspraak fia www.Rijksoverheid.nl/coronatest makke wurde. De útslach is dan ek online yn te sjen.