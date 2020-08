Taalrykdom en bioferskaat yn Waadhoeke

Yn de nacht fan 28 op 29 july is yn Frjentsjer en Sint-Anne yn alle stilte mei in ferrassingsaksje omtinken frege foar it nije meanbelied fan gemeente Waadhoeke en it bioferskaat dat dêr in kâns troch kriget. De aksje bestie út it pleatsen fan buordsjes, dy’t mei-inoar in boeket foarmje. Op de buordsjes steane krûdenammen yn it Frysk c.q. it Biltsk om dêrmei it taalferskaat yn de gemeente te beklamjen. Dêr wie de help foar ynroppen fan Praat mar Frysk fan de Afûk en Silence of the Bees. Wethâlder Jan Dijkstra: “It soe moai wêze as de ynwenners nei oanlieding fan dy buordsjes ris googleje en mei-inoar yn petear geane.”

Santjin Biltske en Fryske blomme- en krûdenammen binne yn de twa ‘buordsjeboeketten’ opnommen lykas it Biltske Blauwe skoentsys en Ingelwuttel en it Fryske Juffer Lizeblom en Fûgelwikke.

It meanbelied yn Waadhoeke is sûnt ferline jier omfoarme nei ekologysk behear fan de bermen. Ien fan de redenen dêrfoar is it yn 2019 ûndertekenjen fan it bijepakt fan Silence of the Bees.

De minsken fan Praat mar Frysk setten earder al ris by nacht buordsjes yn Droegeham en Terherne om omtinken te freegjen foar it Frysk yn de publike romte. Op dy buordsjes stiene doe teksten as ‘Dit is in moai plakjom te tútsjen’. De buordsjes yn Frjentsjer en Sint-Anne binne bedoeld om benammen it petear oer bioferskaat op gong te helpen.