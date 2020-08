Sûkeladerein yn Switserske stêd

Ynwenners fan it Switserske plak Olten waarden ein ferline wike wekker yn in hiel bysûndere wrâld. Parten fan de stêd wiene bedutsen troch in laach kakao. De oarsaak wie in probleem yn it pleatslike sûkeladefabryk.

It reinde ôfrûne freed letterlik sûkelade yn Olten, dêr’t in fabryk fan it sûkelademerk Lindt & Spruengli stiet. It fabryk hie problemen mei it fentilaasjesysteem. Dêrtroch waard roastere kakao nei bûten ta blaasd, wat foar in fyn laachje kakaopoeier soarge. Troch hurde wyn fersprate de sûkelade him om it fabryk kinne. Yn elts gefal ien auto waard hielendal bedutsen. De eigner mocht de auto op kosten fan it bedriuw himmelje litte.

It fentilaasjesysteem yn it fabryk is ûnderwilens wer yn oarder. In wurdfierder seit mei klam dat kakaopoeier net skealik foar de omjouwing is.