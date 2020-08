Stean foar jim taal!

Taspraak by de iepening fan Fedde Schurerbetinking, 15 augustus 2020

Rûnom Fedde, mei it Hearrenfean as episintrum. It plak dêr’t wy hjoed stean en it plak dêr’t wy hooplik noch faak werom komme sille. Op it ynternet hie in selekt ploechje minsken al wer kommentaar op it wurd “rûnom”, dêr’t men fan betinken oer wie dat wy bedoelden “om Fedde hinne”. Mar dat is fansels net sa. Wy bedoele echt rûnom. Oeral. Mar wol oeral te min.

En dat is net allinnich it lot dat Fedde beskern is. It is it lot fan in hiel soad Friezen en fan it Frysk sels. It is in taal dy’t bedrige wurdt. Net allinnich troch de nonsjalânse en skepsis dêr’t guon Friezen mei har eigen erfskip mei omspringe, mar wis ek troch ûnderdrukking en oerhearsking fan it Hollânsk. Wy kinne ús alle dagen wol diskriminearre fiele, mar dêrfoar binne wy te grutsk! Schurer wie him dêr mar wat bewust fan. It is yn syn autobiografysk wurk De besleine spegel, dat er in tipke fan de wale fan de Fryske taalstriid optilt. Harkje mar, ik sitearje:

“Men soe út it foargeande haadstik faaks ôfliede kinne dat it yn Fryslân altyd roazen en anjelieren reinde. Sa wie it no ek wer net; it waaide ek wolris hûnehier.

En as kranteman en sprekker waait jin dat dan it earst yn ‘e eagen. Ik haw yn Fryslân, hoe mear de literatuer bloeide en de belangstelling foar boeken en toaniel tanaam, foargoed murken dat der behalve in opmerklike taalkultuer, ek in taalstriid wie, dy’t yn wêzen it karakter fan in sosjale tsjinstelling fertoande.

Der begong him hoe langer hoe dúdliker, njonken de âlde ‘taalbefoardering’, in taalstriid ôf te tekenjen. In beskate âlde boargerij, besterke mei amtners en learaarsrûnten, seach boeren, skippers en arbeiders as in sosjale ûnderlaach, en keas it goedkeapste middel om har hegere status te demonstrearjen yn it ôfstân nimmen fan de folkstaal, prate Hollânsk of wat der op like en kearde it Frysk út de iepenbiere fermiddens wei.

Ik krige yn ‘ea tritiger jierren ris in útnoeging fan in Folksuniversiteit om te sprekken oer nije Fryske dichtkeunst. Ik naam it skriftlik oan, mar krige fan ‘e sekretaresse dit beskie werom:

‘Neem mij niet kwalijk dat er blijkbaar een misverstand is ontstaan; de bedoeling is dat u uw voordracht in het Nederlands houdt, aangezien onze volksuniversiteit meer intellectuelen dan inheemse Friezen onder haar leden telt.’

‘Intellectuelen’ en ‘inheemsen’ – sa gong dat. Elk Frysk sprekker wit dat it hiel gewoan wie dat, as men goed en wol oan it sprekken wie, in ‘dame’ út de seal wei begong te razen dat hja der neat fan ferstie en oft men gjin ‘fatsoenlik’ Nederlânsk prate koe; dat hearde al sa’n bytsje by de liturgy. Hiel stadich is it begryp begûn troch te kringen dat men yn in twatalich gebiet foar in weardige ferhâlding útgean moat fan it rjocht om te praten en de plicht of alteast de goede wil om te ferstean.”

(Ein sitaat)

It wurdt tiid dat wy ús prachtige taal út it konservatyf agraryske hoekje jeie en sjen litte wat de potinsje derfan is, dat it Frysk in taal is foar alle rûnten, foar alle minsken en boppe-al foar alle gelegenheden. Foar de takomst! Ik rop jo op, ik rop elkenien op, stean foar jimme taal as wie it jimme kostberste besit. Ferdigenje it mei it skom op ‘e bek! Haw it leaf as wie it jimme leafste freon, jimme sydsúlver, jimme heit as mem, broer as sus, man as frou!

* Tekst is fan Aant Jelle Soepboer, foardroegen troch Chris van Hes

Chris van Hes is foarsitter fan de Jongfryske Mienskip