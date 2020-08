Slagge gearkomste by byld Schurer

“Fedde soe him yn it grêf omdraaie, tink ik”, sei âld-sjoernalist en skriuwer Hylke Speerstra oer it folslein Hollânsktalige feestje sneon 25 july op it Hearrenfean ta gelegenheid fan de ferpleatsing fan it stânbyld fan Fedde Schurer. Neffens Willem Schoorstra hie it mear fan in striptease-act mei it ferwiderjen fan de plestik hoes.

It wie dêrom in goed idee om dy beskamsume en ûnweardige fertoaning oer te dwaan. De JongFryske Mienskip hie dêrta it inisjatyf nommen. Dat wie op saterdeitemoarn 15 augustus om 10.30 by it byld, dat sûnt dizze simmer by de yngong fan de parkeargaraazje stiet oan de Tsjerkestrjitte. De foarsitter fan de Jongfryske Mienskip Chris van Hes koe tusken de 150 en 200 minsken wolkom hjitte. It wie in slagge gearkomste mei in tal nijsgjirrige bydragen. Schoorstra wie ien fan de sprekkers. Hy memorearre dat dit ûndertusken nei 1974 en 1988 de tredde kear wie dat Fedde Schurer ûntbleate waard. Neffens him is it Frysk sels nei santich jier noch altyd ”in suertsje by de boadskippen”.

Peter Boorsma, de skriuwer fan it boek Kneppelfreed, sketste it libben fan Schurer en rôp de âlden en de polityk op om wat te dwaan mei de krityk fan de Ried fan Europa dat Fryslân te min docht oan it ûnderwiis yn it Frysk. Oangeande Schurer helle hy Douwe Tamminga oan dy’t sei dat it bêste fers dat Schurer skreaun hat syn eigen libben is. Tamminga skreau de ynlieding by Schurers ‘Samle Fersen’ ( 1973)

Sander Hoekstra van de JongFryske Mienskip en Betty van der Ven fan de Hearrenfeanstet PvdA liezen gedichten fan Schurer foar.

Chris van Hes kundige oan dat de JongFryske Mienskip takomme jier omtinken jaan sil oan santich jier Kneppelfreed. De Ried fan de Fryske Beweging sil dêr net by efterbliuwe. De Ried hat spitigernôch al earder it beslút nimme moaten om de jierlikse Fedde Schurerlêzing te ferpleatsen nei de hjerst fan 2021.

Pier Bergsma