Ried fan Europa seit it wer: der moat mear Fryske les komme

De skoallen yn Fryslân lûke fierstente min tiid út foar it Frysk. Faak is dat mar 45 minuten wyks. Dêrmei foldocht Nederlân net oan de ynternasjonale ferplichtings op it mêd fan de soarch foar minderheidstalen. Dat sizze de ynternasjonale saakkundigen dy’t út namme fan de Ried fan Europa it Fryske taalbelied besjoen hawwe.

It tal lesoeren moat neffens de saakkundigen “onverwijld” omheech. Dat jildt ek foar skoallen foar fuortset ûnderwiis, dy’t it Frysk faak allinne mar yn ’e earste klasse oanbiede. It fak Frysk soe ek yn hegere jierren op it program stean moatte.

Cedin yn Drachten is op it stuit dwaande mei it skriuwen fan in nije opset foar it skoalfak Frysk. De foarriedige plannen binne te finen op kurrikulum.frl. Der is al in soad krityk op kommen, fan ûnder oaren heechlearaar Frysk Goffe Jensma, om’t de nije opset noch tige op ’e âlde liket en net folle ambysje sjen lit.