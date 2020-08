Opsterlân wiis mei boargemaster Van Selm

Yn desimber rint de amtstermyn fan boargemaster Ellen van Selm ôf. De gemeenteried wurdearret har tige. Se leit belangrike ferbiningen yn en bûten de gemeente en is in entûsjast ambassadeur fan Opsterlân. Se stiet middenmank de minsken en se is maklik oan te sprekken. De ried wol har dan ek graach hâlde.

Op 25 augustus hat de ried besletten om har by de minister fan ynlânske saken oan te befeljen om opnij beneamd te wurden. De oanbefelling is taret troch in kommisje út de ried ûnder lieding fan waarnimmend riedsfoarsitter Sjors Veenstra.

De kommissaris fan de Kening stjoert de oanbefelling nei de minister, dy’t Van Selm dan by de Kening foardraacht foar werbeneaming. As it Keninklik Beslút nommen is kriget de gemeente dêr berjocht oer. Ferwachte wurdt dat boargemaster Van Selm op 24 novimber 2020 yn in feestlike riedsgearkomste as boargemaster foar in nije perioade ynstallearre wurde kin.