Muzikaal út iten mei Inez Timmer yn De Koperen Tún

Inez Timmer bringt yn De Koperen Tún by in ‘hege tee’ of in trijegongediner in passend muzikaal programma. In smaakfolle kombinaasje fan kulinêr genietsjen en lekker harkjen. Nei it diner kinne de gasten noch efkes tahâlde yn ‘De Koperen Nachtklup’, dêr’t soele jazzklanken harren de Ljouwerter nacht yn begeliede.

Inez Timmer spile yn mear as tritich musicals yn binnen- en bûtenlân. Sûnt 2012 skriuwt en spilet de mearsidige Fryske artyste leafdefolle en yntime teaterprogramma’s en jout se konserten en lêzingen. Yn 2019 krige Inez in nominaasje foar bêste froulike byrol en makke se yndruk mei har optreden by The Voice Senior.

It optreden yn Ljouwert is op 12 en 13 septimber en 3 en 4 oktober.

Reservearje en ynformaasje: www.dekoperentuin.nl.