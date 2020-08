Mear as 20 ynskriuwings foar Liet 2020

Foar it Frysk sjongfestival Liet binne dit jier 22 nije Frysktalige lietsjes ynstjoerd. De finale fan Liet 2020 is op freed 6 novimber yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert. De bêste acht lietsjes stride dêr om de einoerwinning. Fanwege it koroanafirus kinne dit jier mar in beheind oantal taskôgers de finale bywenje.

De kommende wiken sil de seleksjesjuery, dy’t bestiet út Willo de Bildt (muzykdosint D’Drive), Wim Brons (radiopresintator Omrop Fryslân) en Esther de Jong (singer-songwriter), út de 22 ynskriuwings de bêste tolve selektearje. Dy kopgroep kriget in live optreden by Omrop Fryslân en docht begjin oktober mei oan in digitale stimming ûnder it publyk. De twa akts dy’t de measte stimmen fan de Fryske befolking krije, pleatse har foar de finale. De oare seis finalisten wurde oanwiisd troch de seleksjesjuery.

“Foar de finalisten ha wy dit jier wer wat nijs”, seit Liet-foarsitter Gerard van der Veer. “Se kinne op ús kosten muzykcoach Janneke Brakels ynhiere foar in sparringssesje om te wurkjen oan harren performance foar de finale. Dy lêste puntsjes op de i kinne somtiden in grut ferskil meitsje.”

Njonken de finale hat de organisaasje fan Liet opnij seis bekende Fryske artysten frege om yn trije duo’s trije nije Frysktalige lieten te skriuwen en op freed 6 novimber op te fieren.