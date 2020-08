Massale tarin op fakatueren GGD

Koroana soarget foar nije wurkgelegenheid

Troch it ferheegjen fan de koroanatestkapasiteit, it beheinen fan de wachttiid en it tanimmen fan it tal boarne- en kontaktûndersiken binne by GGD Fryslân ûngefear hûndert fakatueren ûntstien. Op de oprop om nije meiwurkers en triaazjeferpleechkundigen hawwe sa’n fiifhûndert sollisitanten reagearre. De GGD sil mei de kandidaten yn petear om yn de fakatueren te foarsjen.