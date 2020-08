Lêzing Marc van Oostendorp oer de takomst fan it Frysk

Foar de lêzing fan Marc van Oostendorp, woansdei 26 augustus de jûns 20.30 oere yn de Martinitsjerke yn Frjentsjer, is it fia dizze link noch mooglik jin oan te melden.

Minsken dy’t derhinne wolle moatte har perfoarst fan tefoaren opjaan en op ’e tiid komme (auto’s kinne it maklikste by de AH/LIDL oan de Leeuwarderweg set wurde).

Marc van Oostendorp is fan doel om it net allinnich oer it ferline (Everwinus Wassenbergh) te hawwen, mar ek oer de takomst fan de stúdzje fan it Nederlânsk en fan it Frysk. Dêr komt út soarte syn opfetting oer de rol en taak fan de Fryske Akademy by oan ’e oarder. Ut in fraachpetear mei de foarsitter fan de sollisitaasjekommisje op Omrop Fryslân wurdt dúdlik dat de Fryske Akademy wrakselet mei de syktocht nei in nije direkteur-bestjoerder.

Der komme grif minsken mei krityske fragen – dat is goed foar de diskusje!

Alex Riemersma hat in opinystik skreaun foar de Ljouwerter Krante; mooglik wurdt dat woansdeitemoarn noch pleatst.