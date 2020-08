Lansearring sûne en duorsume fytsrûte by de Fryske Marren lâns

Ferline wike freed naam wethâlder Gea Wielinga fan gemeente Súdwest-Fryslân in nije fytsrûte yn ûntfangst fan Monique Plantinga út namme fan inisjatyfnimmer de Fryske Miljeu Federaasje. De nagelnije fytsrûte ‘Rûntsje Fryske Marren – Gaasterlân’ makket it mooglik om lekker út te waaien en ûnderweis te genietsjen fan it lânskip, de natuer en it hearlike lokale, duorsume iten fan produsinten yn de Súdwesthoeke.

Wethâlder Wielinga is tige posityf: “Farske streekprodukten helje iksels meastal op ’e fyts, tichtby hûs oan ’e râne fan Snits. En dat smakket nei mear! Mei dizze Streeksimmerrûte kin ik moai op ’e fyts ek alderhande lekkere produkten fan oare produsinten yn ús gemeente helje.”

Rûntsje Súdwesthoeke

It Rûntsje Fryske Marren is 56 kilometer lang, en kin kombinearre wurde mei in 37 kilometer lange rûte troch Gaasterlân. De rûte giet troch it Nasjonaal lânskip Súdwest-Fryslân, in bysûnder gebiet mei greiden, diken, pittoreske stedsjes en fraaie marren dy’t oergeane yn de bosken fan Gaasterlân. Underweis is in soad te sjen, mar noch folle mear lekkers te keap lykas prachtige griente by de Trimpe, hearlike tsiis fan de Nijlander, farske molke, sels te taapjen yn Aldegea en noch folle mear.

Streeksimmerfytsrûten troch hiel Fryslân

“Dizze fytsrûte is ien fan de sân Lekker Tichtby Streeksimmerfytsrûten troch Fryslân. Se binne part fan de Streeksimmerkampanje en de kampanje De Fryske Foetôfdruk. Mei dy kampanjes biede wy ynspiraasje om in duorsumere libbensstyl te krijen en in lytsere ekologyske foetôfdruk. Fakânsje hâlde op de fyts yn eigen lân en keapje fan lokaal duorsum iten draacht dêr goed ta by”, fertelt Monique Plantinga.

De komplete rûte is del te heljen fia www.eetbaarfryslan.frl/streekzomer.

Dêr steane ek de oare rûten yn dy’t de fytsers liede by bloeiende bermen lâns ‘fan blauwe beien nei rjemmich iis en fan pittige tsiis nei farsk bakte bôle en farske grienten’.

Fryske Foetôfdruk

Mei it ynfoljen fan in fragelist op www.friesevoetafdruk.nl is derachter te kommen hoe grut oft jins foetôfdruk is en hoe’t dy lytser te meitsjen is.