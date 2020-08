Koroanatestlokaasje Snits giet nei Drylts

Freed 28 augustus nimt GGD Fryslân syn yntrek yn it eardere gemeentehûs oan de Stedsleane yn Drylts om dêr op koroana te testen. Dêr is maklik te kommen, want it spoarstasjon leit foar it âlde gemeentehûs oer. Der wie ferlet fan in oare lokaasje, omdat de sportseal yn Snits mar oant it nije sportseizoenbeskiber wie.

Fierder hat de GGD testsintra yn Ljouwert (Brandemeer 9) en Drachten (Eikesingel 62). It oanfreegjen kin fia 0800-1202 of fia coronatest.nl. By it oanmelden wurdt besjoen wêr’t immen it bêste hinne kin. Op de Waadeilannen giet it oanfreegjen fia de húsdokter.