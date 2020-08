Koroanabesmettingen Dokkum ek bûtendoar

Mei de koroanabesmetting yn Dokkum giet it hurd. Freed gie it noch om njoggen persoanen, mar juster wiene it al fjirtjin. GGD Fryslân giet troch mei it boarne- en kontaktûndersyk, mar ferwachtet dat de measten dy’t mei de boarne yn kontakt west hawwe no wol test binne. Der binne minsken yn karantêne set om fierdere fersprieding foar te kommen.

It begûn allegear yn july op in feestje by ien thús. Ien fan de gasten wie mei it firus besmet. Ut it ûndersyk is nei foaren kommen dat it firus him foaral op in terras ferspraat hat. De measte jongelju dy’t it skipe hawwe koene inoar.

GGD Fryslân beklammet dat it gefal yn Dokkum dúdlik makket hoe belangryk oft it is om yn de bûtenlucht ek fier genôch byinoar wei te bliuwen. De sifers yn Fryslân binne allinne mar leech te hâlden as elkenien him oan de maatregels en rjochtlinen hâldt. Wa’t ek mar wát fielt wurdt oanret en bliuw thús, regelje fia 0800-1202 in test en wachtsje thús de útslach ôf.