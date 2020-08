Joost Swarte eksposearret yn De Lawei mei befreone stripgiganten

Joost Swarte jubilearret. Al fyftich jier is er aktyf as tekener. Dat feit waard koartlyn fierd mei in oantal soloútstallingen yn ferskate grutte musea. De Lawei presintearret fan 26 septimber 2020 o/m 3 jannewaris 2021 it wurk fan Swarte mei dat fan fjouwer befreone striptekeners: Robert Crumb, Art Spiegelman, Charles Burns en Chris Ware. Wat de tekeners mei-inoar mienskiplik hawwe, is harren alternative ynslach. Yn de wurden fan Swarte: “In geasteshâlding dy’t stribbet nei frijheid en selsstannichheid.”

As men de karriêren fan Joost Swarte en syn freonen Robert Crumb, Art Spiegelman, Charles Burns en Chris Ware oersjocht, dan springe de oerienkomsten al gau yn it each. Hja publisearren allegear yn it ferneamde striptydskrift RAW, leveren yllustraasjes oan The New Yorker en joegen eigen tydskriften út. En se sochten – en sykje – de grinzen op, ynhâldlik en op it mêd fan yllustraasjetechnyk.

Mei it wurk fan dizze striptekeners biedt De Lawei in stalekaart oan stillistyske rjochtingen yn de stripwrâld. It wurk fan Swarte is minimalistysk en sterk konstruearre, dat fan Burns tige ekspressyf. De styl fan Crumb kin omskreaun wurde as ‘útfergrutte realisme’. Swarte leit út: “Ik wurdearje oare tekeners net om’t se stilistysk mei my besibbe binne, mar om’t ik as lêzer troch harren wurk grepen bin. En om’t se net foarsisber binne. Krekt as iksels geane se foar it aventoer.”

Ynhâldlik ferskille de eksposanten ek sterk faninoar. Crumb stiet bekend om de kontroversjele ynhâld fan syn strips, lykas Fritz the Cat en Devil Girl. Seks, drugs en maatskippijkrityk komme oprjocht oan ’e oarder. Spiegelman is ferneamd wurden mei syn bekende grafyske ferhaal Maus. Dêr ferbyldet er it ferhaal yn fan syn âlden dy’t Auschwitz oerlibbe hawwe. Burns tekenet grouwélige ferhalen. Syn bekendste ferhaal is it tolvedielige Black Hole, oer teenagers dy’t mutearje as gefolch fan seksueel oerdraachbere oandwaningen. Ware, dy’t foar syn grafyske ferhaal ‘Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth’ in literêre priis krige, is in grut fernijer yn de ferteltechnyk. Hy betocht in foarm fan it dielde skerm-konsept dêr’t er ferskate ferhaallinen tagelyk yn presintearret. En Joost Swarte, striptekener, affysjemakker, útjouwer en ûntwerper, is bekend fan syn stripfiguer Jopo de Pojo, ek wol de rock ’n roll-ferzje fan Kuifje neamd. En fan in protte oare uteringen, lykas affysjes, boeken en cd-omslaggen.

De Lawei presintearret in seleksje fan it wurk fan de fiif stripgiganten. By de iepening sil Joost Pollmann, stripkenner, Volkskrant-meiwurker en eardere direkteur fan Stripdagen Haarlim, de ekposysje ynliede. De iepening is op sneon 26 septimber om 16.00 oere yn de grutte foyer. Reservearje is ferplichte en kin fia beeldendekunst@lawei.nl. De iepeningstiden fan de eksposysje binne tongersdeis o/m sneins fan 14.00 oant 17.00 oere. It is yn ferbân mei de koroanamaatregels net mear mooglik om foarôfgeand of nei ôfrin fan foarstellingen de galery te besytsjen.