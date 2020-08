It geheim fan de swarm

De betsjoenende dûns fan de fûgelswarm – soms wol hûnderten, tûzenen fûgels tagelijk – wurdt al hiel lang as in grut mystearje sjoen. De swarm liket him as in lichem mei in brein te bewegen. Dat ropt de freaach op hoe’t fûgels dat dogge. It binne trouwens net allinne fûgels dy’t har yn swarmen fuortbewege. Troch nije technologyen kinne wittenskipper hieltyd better efter it geheim komme.

It NTR-wittenskipsprogramma De Kennis van Nu lit op woansdei 5 augustus yn in ekstra lange special net allinne bysûndere en betsjoenende staaltsjes ‘swarmyntelliginsje’ sjen, mar ek wat de wittenskip dêrmei kin.

Op it Max Planckynstitút yn Konstanz hat biolooch Iain Couzin in boarterstún foar biologen makke. Kameraatsjes folgje groepen fisken, sprinkhoannen balansearje op in bal yn in virtual realitybak mei keunstgers en fûgels fleane om mei lytse rêchsekjes op dêr’t harren petearen mei ôfharke wurde. Couzin sjocht ferrassende oerienkomsten: “Wy begjinne te ûntdekken hoe’t alles mei-inoar yn ferbân stiet, mar it is noch mar it topke fan de iisberch, wat we sjogge.”

Hongaarske robotkenners besykje mei dronen in swarm nei te bauwen. Se binne al jierren dwaande mei in soarte fan fûgelbrein foar de dronen, dy folslein selsstannich as in swarm fleane kinne moatte. It Hongaarske leger hat it allegear krekt op ’e kuer.

Yn de Feriene Steate past software-ûntwikkeler Louis Rosenberg de swarmintelliginsje fan huningbijen yn de maatskippij ta: “As fûgels, bijen en fisken mei-inoar safikke kieper binne, wêrom wy minsken dan net? Wy kinne minsken mei-inoar ferbine en in grut superbrein foarmje.”

