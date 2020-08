“It Frysk stjert in wûndermoaie dea”

Toanielskriuwer Bouke Oldenhof: “Ik tink ek dat minsken fiele dat it Frysk faai stiet en dat se foar in part dêrom nei Fryske foarstellingen geane. Ferlykje it mar mei in dierbere dy’t stjert. Dan tinkst, alles wat dierber is stjert, mar it is oarsom. Alles wat stjert wurdt dy dierber. It Frysk is ek in bytsje oan it stjerren. Dat is hiel tryst, mar it foardiel is tink ik dat it ús ek dierberder wurdt. Ik tink wol dat de bloei fan it Fryske toaniel dêrmei te meitsjen hat. Hast fan dy blommen dy’t ien kear yn de fjirtich, fyftich jier bloeie. Wy sitte no wol yn de bloei. Hoe’t it dêrnei komt? Dan binne der wol wer oare blommen dy’t bloeie.”

Yn de nijste jefte fan tydskrift De Nije leit toanielskriuwer Bouke Oldenhof út hoe’t Frysk toaniel sa’n sukses wurde koe nei de Twadde Wrâldoarloch. Mar hoe komt it skielk?

