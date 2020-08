It provinsjebestjoer set yn op in takomst- en wetterbestindich Fryslân en wurket dêrom oan in nij Regionaal Wetterprogram. Dêr moat yn stean hoe’t de provinsje de kommende jierren (2022 – 2017) mei wetter omgiet. De klimaatferoaring makket it nedich om nei te tinken oer de hjoeddeistige ynrjochting fan it wettersysteem yn Fryslân. Deputearre Steaten lizze Provinsjale Steaten fia in startnotysje in tal beliedskarren en wurkwizen foar, om dy dêrnei yn in wetterprogram út te wurkjen.

De noarmearring fan wetteroerlêst, noarmearring boezemkaaien en kaders foar it behear fan wettersystemen, mar ek duorsum peilbehear binne wetlike taken dy’t de provinsje útfiere moat. Dêrnjonken hearre ferdrûgingsbestriding, drinkwetterbelied, de Kaderrjochtline Wetter en it swimwetterbelied ta de taken fan de provinsje. In part fan it tsjintwurdige belied is noch aktueel en kin sa trochgean. In oar part freget om bijstelling.

Klimaatbestindich

Deputearre Hoogland: “It wichtichste is it hawwen en hâlden fan in feilige en leefbere provinsje. Der moat dêrom in kar makke wurde oer hoe’t wy Fryslân klimaatbestindich meitsje.” Fragen dy’t oan de Steaten foarlein wurde binne ûnder mear: akseptearje wy de effekten fan klimaatferoaring of geane wy oer op klimaatadaptaasje? In oar wichtich tema is drûchte en ferdrûging. Dêr moat by besjoen wurde hoefolle wetter oft de provinsje fêsthâlde wol. Mar ek hoe om te gean mei de beskikberens fan swiet wetter yn in normale en yn in drûge situaasje? Dy fragen moatte liede ta it oanskerpjen fan de koers dy’t de provinsje al ynset hat. Soks laat ek ta in dúdliker omskriuwing fan de provinsjale rol en ferantwurdlikheden. Ien en oar wurdt ôfstimd mei Wetterskip Fryslân en Vitens. It Regionaal Wetterprogram sil ein 2021 yn Provinsjale Steaten foarlein wurde.