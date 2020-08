Húshâldens socht om mei te dwaan oan Junior Energiecoach

Hoe besparret men thús sa aardich en maklik mooglik enerzjy? Dat is te learen mei Junior Energiecoach, in spul foar húshâldens om thús enerzjy te besparjen. Yn alle Nederlânske gemeenten kinne fyftich húshâldens fergees meidwaan.

In skjinner miljeu en in follere beurs

Mei it spul, dat op 3 oktober úteinset en fiif wike duorret, kriget men mear ynsjoch oer hoe’t je thús maklik enerzjy besparje kinne. Alle wiken steane yn it teken fan in oare opdracht. It is in projekt foar en troch de hiele húshalding. De Junior Energiecoach leaut dêrby yn it bern as motor foar enerzjybesparring. Bern (likernôch 7-12 jier) en âlden spylje mei Junior Energiecoach on- en offline in spul mei aardige, learsume opdrachten, puzels, eksperiminten en winaksjes. Kennis en bewustwurding oer enerzjy nimme dêrtroch ta. It biedwurd is: mei enerzjy kinst laitsje!

Lampejacht en stekkerekspedysje

Yn it spul komme alle wiken spesjale Junior Energiecoach-filmkes fan Varkentje Rund online. Dêr hearre dan aardige en geheime opdrachten by, nijsgjirrige weetsjes en spultsjes. Wa doar mei op lampejacht of stekkerekspedysje? Bern wurde echte Junior Enerzjycoaches. It is fansels ek aardich en learsum foar âlden.

Fergees meidwaan

De gemeente kinne fyftich húshâldens fergees meidwaan. Oanmelde of op syk nei mear ynformaasje? Sjoch op www.juniorenergiecoach.nl. Ynskriuwe kin fan 17 oant en mei 27 septimber.