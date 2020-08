Hege iepenbiere wifi-tichtens yn Fryslân

Fryslân hat in relatyf hege iepenbiere wifi-tichtens neffens it tal ynwenners. Op 10.000 Friezen binne der 3.018 iepenbiere wifi-netwurken beskikber. Dat en mear docht bliken út ûndersyk fan VPNGids.nl nei de tagong ta iepenbiere wifi.

Fryslân hat, neffens it tal ynwenners, mear tagonklike ynternetpunten as Drinte, Flevolân en Grinslân. De heechste wifi-tichtens is yn Súd-Hollân, dêr’t foar eltse 10.000 ynwenners 22.648 hotspots beskikber binne.

Tal hotspots leger as yn oare provinsjes

Yn ferliking mei oare provinsjes hat Fryslân net folle wifi-hotspots. Yn totaal binne der 8.764 iepenbiere wifi-netwurken registrearre, in bytsje mear as 1% fan alle hotspots yn Nederlân. Yn hiel Nederlân binne yn totaal 744.229 iepenbiere wifi-punten.

Súd-Hollân hat de measte tagonklike ynternetpunten mei 216.124 wifi-hotspots. Noard-Hollân (213.233) en Noard-Brabân (84.966) folje de top 3 fan provinsjes mei de measte iepenbiere netwurken oan.

Measte hotspots yn Ljouwert

Yn Ljouwert binne fierwei de measte wifi-hotspots: 5.968. De trochsneed foar in Fryske gemeente leit nammentlik op 876 hotspots.

Neffens it tal ynwenners binne op Skiermûntseach de measte iepenbiere wifi-netwurken tagonklik. Op 10.000 Skiermûntseagers binne der 1.573 wifi-punten, wylst 10.000 Ljouwerters út 481 netwurken kieze kinne.

