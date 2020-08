Hast 13 miljoen euro op Giro555 foar Beiroet

Op Giro555 is ôfrûne wike nochris oardel miljoen euro stoart foar de ynwenners fan Beiroet. De teller stiet dêrmei op hast trettjin miljoen euro. It earste jild is al bestege, sizze de gearwurkjende helporganisaasjes (SHO), ûnder mear oan hygiënepakketten en it opromjen fan it pún yn de Libaneeske haadstêd.

Beiroet waard goed twa wike lyn troffen troch in swiere eksploazje yn it havengebiet. Dy waard feroarsake trochdat in brân oersloech nei in opslachloads mei in grutte hoemannichte ammoaniumnitraat. De autoriteiten wiene al ferskate kearen warskôge foar de risiko’s fan dy opslach, mar grepen net yn. By de ramp kamen yn elts gefal 171 minsken om en rekken mear as seistûzen minsken ferwûne.

De SHO iepene Giro555 foar de slachtoffers. Nei de aksjedei fan ferline wike freed stie de teller op 11,5 miljoen euro. It jild is earst oan needhelp bestege, mar wurdt no dus brûkt foar oare essinsjele saken.