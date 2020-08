Grutte eksploazje yn Beiroet mooglik feroarsake troch fjoerwurk

Tiisdeitejûn hat yn Beroet in grutte eksploazje west trochdat sa’n 2750 ton ammoaniumnitraat ûntplofte. Hoe’t dy stof flam fette is noch ûndúdlik. De foarrie lei al seis jier opslein yn ’e haven fan de Libaneeske haadstêd, twittere de Libaneeske presidint Aoun tiisdeitejûn.



Yn elts gefal hûndert minsken kamen by de eksploazje om it libben en mear as fjouwertûzen minsken rekken ferwûne. Aoun sei dat de ferantwurdliken foar de ramp straft wurde sille. Ammoaniumnitraat sit ûnder oare yn keunstdong en kin ûnder beskate omstannichheden ûntploffe. De gemyske stof wurdt faak brûkt foar it meitsjen fan eksplosiven. Troch lokale media wurdt spekulearre dat de eksploazje feroarsake is troch laswurksumheden of in fjoerwurkopslach tichtby.

De haven leit sintraal yn ’e stêd. It is in grutte ravaazje yn ’e binnenstêd. Ferskate lannen, wêrûnder Nederlân, hawwe Libanon ûnderwilens humanitêre help oanbean.