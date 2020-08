Grikelân easket koroanafrijferklearring fan Nederlânske toeristen

Al dy’t út Nederlân komt en de grins mei Grikelân oer wol, moat bewize kinne dat er de koroanasykte net ûnder de lea hat. Dêrta moat er in doktersferklearring sjen litte kinne. Dy mei net âlder wêze as trije dagen.

Itselde jildt foar ljuwe dy’t út it Belzelân, Sweden, Spanje en Tsjechië komme. It Grykske regear beskôget it risiko grut dat ien út dy lannen oanhelle is mei koroana. De regel jildt fan moandei 17 augustus ôf.

Om sa’n ferklearring te krijen moat men wier nei dokter ta. De hifkerijen dy’t de GGD útfiert, binne net gaadlik, dêr krijt men gjin skriftlike ferklearring, inkeld in telefoanysken ien.

Grikelân is net it iennichste lân dat in doktersferklearring sjen wol fan reizgers út Nederlân. Aruba, Curacao en Syprus dogge dat ek. Sels wa’t binnen Nederlân fan it Europeeske diel nei Bonaire fljocht, moat ien hawwe.

Grikelân freget sa’n doktersferklearring nammers net allinnich fan toeristen, mar ek fan Grykske boargers dy’t nei in ferbliuw om utens wer werom wolle nei it heitelân.