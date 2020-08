Goed de helte fan Fryske bedriuwen hâldt ljochten nachts oan

De Fryske Miljeufederaasje (FMF) hat mei alle oare provinsjale miljeufederaasjes yn it ramt fan de Nacht fan de Nacht-kampanje de ôfrûne wiken nachts 1.327 bedriuwen fotografearre, wêrfan 133 yn Fryslân. De foto’s waarden willekeurich yn ferskate gemeenten makke. Lanlik hie mar leafst 72% fan de bedriuwen ûnnedich ferljochting baarnen. Yn Fryslân wie dat 59%.

Bedriuwen fergrieme mei ûnnedige nachtlike ferljochting jierliks sa’n 536 miljoen kWu (stroomferbrûk fan 150.000 húshâldens). Dat docht bliken út in rûzing fan ECN, it nasjonale ynstitút foar enerzjy-ynnovaasje. De Natuer- en Miljeufederaasjes advisearje in ienfâldige oplossing. Troch sensoaren oan te bringen, wurdt ferljochting automatysk dôve en springt it by ûnrie oan.

Fryslân

Yn Fryslân binne 133 bedriuwen willekeurich fotografearre. By 59% baarnde der ûnnedige ferljochting. By 45% baarnde de binnenferljochting, by 26% de bûtenferljochting en by 11% sawol de binnen- as bûtenferljochting. Mei 59% sit Fryslân rom ûnder it lanlike trochsneed fan 72%. Allinnich yn Drinte (58%) en Brabân (51%) hie in lytser persintaazje bedriuwen nachts de ferljochting oan.

Regionale ferskillen

It oantal bedriuwen dat de ljochten oanhie, wie mei 89% it heechst yn Noard-Hollân. En it leechst yn Brabân mei 51%. De measte binnenferljochting baarnde yn Súd-Hollân. Dêr wie de binnenferljochting by 71% fan de bedriuwen oan. De minste binnenferljochting baarnde yn de provinsje Drinte (28%). Noard-Hollân en Utert skoare mei 56% it heechst as men nei bûtenferljochting sjocht. Brabân skoarde it leechst: dêr liet 15% fan de bedriuwen bûtenferljochting oan.

Ljocht oan fielt feiliger

De meast neamde reden wêrom’t bedriuwen de ljochten de hiele nacht baarne litte, is fanwege “feiligens, tsjin ynbraak”. Yn ’e praktyk docht bliken dat ynbrekkers just ljocht nedich hawwe by it ynbrekken en dat ljocht op sensoaren (dy’t oangean by beweging) in ôfskrikkende wurking hawwe. In ûnferljochte gebou, dêr’t by ûnrie it ljocht ynienen oanspringt troch in bewegingsdetektor, lûkt mear de oandacht as in gebou dêr’t hieltyd de ferljochting oanstiet (ûndersyk Van Heusden, 2017).

Oprop

De kommende twa wike stjoere de miljeufederaasjes de bedriuwen dy’t fotografearre binne de foto fan harren ferljochte gebouwen. Bedriuwen krije ek oanbefellingen om it gebou duorsumer en feilich te ferljochtsjen. Annie van der Pas, netwurkdirekteur fan de Natuer- en Mileufederaasjes: “Tegearre mei Jacco Vonhof fan MKB Nederlân daagje wy de Nederlânske bedriuwen út om yn ’e Nacht fan de Nacht fan 24 oktober alle ljochten út te dwaan en dat dêrnei yn ’e nacht te kontinuearjen. It besparret jild, enerzjy en soarget foar in moaiere stjerrehimel yn Nederlân.” It is dêrneist ek better foar (nacht)bisten en de sûnens fan minsken.

Ut ûndersyk docht ek bliken dat acht fan de tsien Nederlanners wol dat bedriuwen de reklameferljochting en oanljochting fan de bedriuwsgebouwen dôvet. Troch sensoaren oan te bringen, kinne bedriuwen ek soargje foar in goed ôfskrikwekkend effekt op ynbrekkers. It idee is om it ûndersyk te werheljen om te sjen wat it effekt is fan de oprop en de advizen oan de bedriuwen.

Sjoch foar mear ynformaasje op: www.nachtvandenacht.nl/onderzoekbedrijven.