Gjin Iepen Monumintedei yn Waadhoeke

Der wurdt dit jier gjin Iepen Monumintedei organisearre yn ’e gemeente Waadhoeke, yn ferbân mei it koroanafirus. It jierliks weromkommend kulturele evenemint stie dit jier plend foar 11 en 12 septimber.

Foarsitter Lia Kolk fan de stichting Iepen Monumintedei Waadhoeke fynt it spitich dat it dit jier net trochgean kin. “It is tige spitich, mar de sûnens fan elkenien stiet ek foar ús foarop. It wurdt in te grutte útdaging foar ús organisaasje en frijwilligers om de monuminten op in ferantwurde wize iepen te stellen en oan it publyk sjen te litten.”

As alles goed giet, is de folgjende Iepen Monumintedei yn Waadhoeke op 10 en 11 septimber 2021.